PC prende “cangaceiros" acusados de assaltarem fazendas em Ceará Mirim

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Natal deflagraram, nesta quarta-feira (15), a “Operação Herdade”, que tem como objetivo combater roubos ocorridos em fazendas localizadas nos municípios de Ceará Mirim, São Gonçalo do Amarante e região.

As diligências resultaram na prisão, nesta sexta-feira (17), de mais três integrantes da associação criminosa armada envolvida nos roubos. As prisões aconteceram no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na cidade de Natal.

Foram presos: José Barbosa Lopes Filho, conhecido como “Neném do Padre”, Jackson de Oliveira Silva, conhecido como “Novinho”, e Allan Gustavo Nascimento de Oliveira, conhecido como “Neguinho Alan”. Eles são denominados “Os cangaceiros”, em virtude de integraram um grupo de aplicativo de mensagens com esse nome. De acordo com as investigações, “Neném do Padre” é apontado como chefe do grupo criminoso.



Na última quarta-feira (15), a equipe de policiais da DEFUR recebeu a informação que os suspeitos planejavam matar um homem na área conhecida por “Nas dez”, localizada no município de São Gonçalo do Amarante, na região da Grande Natal. Segundo a denúncia, eles estariam com uma escopeta calibre 12 e uma pistola calibre 380, que seriam usadas na prática delituosa.



Os policiais civis se dirigiram ao lugar indicado, onde efetuaram diligências durante todo o dia, porém não conseguiram encontrar os suspeitos, devido à grande extensão do local e o difícil acesso à área. No entanto, na quarta-feira (15), por volta de 20h30min, os policiais tomaram conhecimento de que Gilvan Augusto da Silva havia sido assassinado próximo à rotatória do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante e que a vítima teria sido alvejada por munições de calibre 12 e de calibre 380.



Com essas informações, os policiais continuaram as diligências na região do homicídio, porém os suspeitos não foram localizados. Após a continuidade das buscas, nesta sexta-feira (17), os policiais abordaram “Neném do Padre”, “Novinho” e “Neguinho Alan”, quando eles chegavam à casa de “Novinho”, localizada no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Eles estavam em um veículo modelo Gol, de cor verde, que, segundo as investigações, pertence a “Novinho", o qual confessou ter levado os outros dois homens até a cena do crime. "Neném do Padre" confessou ter matado a vítima juntamente com “Neguinho Alan”.



Aos policiais civis, “Neném do Padre” alegou que Gilvan Augusto estava o ameaçando de morte, motivo pelo qual o mataram. O suspeito também afirmou que efetuou um tiro de escopeta calibre 12, contra a cabeça da vítima, enquanto que “Neguinho Alan” teria efetivado dez disparos de pistola calibre 380, no corpo de Gilvan Augusto. “Neguinho Alan” também confessou aos policiais a participação no crime. De acordo com a versão dada por “Neném do Padre”, a participação de “Novinho” teria seria levá-los ao local da abordagem e depois buscar.



Na residência de “Neném do Padre”, foram apreendidos a pistola calibre 380 utilizado no homicídio e objetos possivelmente provenientes dos roubos nas fazendas. José Barbosa (“Neném do Padre”), Jackson de Oliveira (“Novinho”) e Allan Gustavo (“Neguinho Alan”) foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e associação criminosa. Além disso, José Barbosa (“Neném do Padre”) foi autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.



No dia 06 de junho deste ano, foram presos pela Policia Militar três integrantes da associação criminosa voltada a roubos em fazendas: Iranildo Tavares Dias, Laércio de Oliveira Mafra e Renato Carlos da Silva. Na ocasião, José Barbosa Tavares Dias (Neném do Padre) e demais envolvidos conseguiram fugir da abordagem policial.



Os três flagranteados serão encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.