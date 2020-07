ForodeMoscow 138 - QUAIS AS VACINAS CONTRA COVID QUE ESTÃO CHEGANDO?

QUAIS AS VACINAS CONTRA COVID QUE ESTÃO CHEGANDO?; O FUNDEB ESTÁ AMEAÇADO

Foro de Moscow destaca nesta segunda-feira traz os destaques de duas vacinas que podem ser eficientes contra a covid-19. Veja quais são e quando devem chegar até você? Também as discussões em torno do Fundeb e a proposta do Governo Bolsonaro em modificar o fundo da educação para que passa a valer somente em 2022. O professsor Jean Carlos, do Sinte, comenta o tema. O programa também fala dos deputados que votaram contra o auxílio emergencial e das possíveis vacinas que vem da China e da Inglaterra.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------1 1 - João Maia acusa oposição de espalhar fake news sobre votação do auxilio emergencial

2- Nova “proposta” do Governo Bolsonaro para o Fundeb provocaria “apagão e colapso” na Educação, critica Fátima

3- PEC que torna Fundeb permanente deve ser analisada hoje

4- Vacina de Oxford contra a Covid-19 é segura e induz resposta imune ao coronavírus, apontam testes preliminares

5- Vacina chinesa contra Covid-19 chega ao Brasil e testes começam na terça

