Antônio Gustavo Freitas Lima, conhecido por "Tavinho", de 25 anos, era um dos 16 presos postos em liberdade pela justiça, neste domingo (19), por falta de denúncia do MPRN. O homem estava preso desde de março e foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. O corpo dele foi encontrado no início da tarde desta segunda (20), nas Malvinas, em Mossoró.