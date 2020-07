Casal cearense é preso transportando mais de 5kg de cocaína em Mossoró

Um casal de cearense, um homem de 31 anos e uma mulher de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (20), em Mossoró, pelo crime de tráfico de drogas. Com ele a Polícia Rodoviária Federal encontrou 5.480g de cocaína que foram apreendidas.

Os dois foram abordadas no Km 09 da BR 304, em um Idea. Ao perceberem um certo nervosismo entre os ocupantes do veículo, os PRFs procederam uma revista minuciosa, sendo encontrados cinco tabletes da droga.

Indagados sobre a origem do entorpecente, o casal que é natural de Fortaleza/CE, informou que adquiriu a droga na Região Seridó do Rio Grande do Norte e que receberia a quantia de R$ 2.000,00 para levá-la à Fortaleza.

Diante do flagrante de tráfico interestadual de drogas, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC) em Mossoró/RN.