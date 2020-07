O caso aconteceu no Km 121 da BR-101, em São José do Mipibu. Os dois homens armados com uma pistola e uma faca invadiram o ônibus em que os trabalhadores estava, em um canavial. Eles anunciaram o assalto, mas os trabalhadores reagiram, tomaram as armas e espancaram os dois. A PRF foi acionada e encaminhou os criminosos para um pronto socorro em Natal.