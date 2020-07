Fiscalizações nas praias do RN serão intensificadas a partir de amanhã (23). As ações serão realizadas por equipes integradas das forças de segurança pública estadual e municipais, visando informar, educar, corrigir e reprimir as aglomerações nas praias; A iniciativa é uma reação do estado às aglomerações registradas nas praias do Estado durante o final de semana, que pode fazer com que o RN volte a apresentar aumento dos casos de Covid-19.

A partir de amanhã (23) haverá equipes integradas das forças de segurança pública nos acessos e nas praias de toda a extensão litorânea potiguar, de Baía Formosa a Tibau.

As blitzen serão realizadas em parceria com os órgãos municipais de segurança, vigilância sanitária e da tributação para informar, educar, corrigir e reprimir as arbitrariedades.

As ações ficaram definidas durante reunião virtual entre a Governadora Fátima Bezerra e os gestores de 22 municípios da região costeira do RN, realizada no final da tarde desta terça-feira (21).

A iniciativa é uma reação do estado às aglomerações registradas nas praias do Estado durante o final de semana, o que pode fazer com que o RN tenha um retrocesso na redução de casos da Covid-19 que vem apresentando nos últimos dias.

“Tivemos uma reunião muito representativa e muito produtiva. Agradecemos a presença dos gestores de todos os 22 municípios convocados. A maioria apresentou as ações que vêm sendo realizadas e também seus pleitos. Agora é partir para a ação. Vamos ocupar o litoral com nossas forças de segurança a partir desta quinta-feira, para coibir as aglomerações e evitar um retrocesso no combate do coronavírus”, declarou a governadora Fátima Bezerra.

Ela falou que mesmo o RN tendo sido um dos primeiros a editar medidas restritivas, está sendo um dos últimos a retomar a economia, de modo que as prefeituras devem colaborar para passar à população a mensagem de que ainda não é o momento para o desconfinamento.

“O que nós precisamos é de união, para que a façamos essa travessia com segurança. O alerta foi dado. Precisamos nos unir para que não aconteça um atraso, que seria ruim para todos nós: para a saúde e para a economia”, enfatizou.

O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesed), cel. Francisco Araújo, respondeu aos pedidos feitos por alguns gestores que solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual para tornar mais efetiva a fiscalização nas praias.

“Tenho ordem expressa da governadora para que que toda as forças de segurança públicas estejam disponíveis para as ações de enfrentamento ao coronavírus. Estou à disposição para o que vocês precisarem”, afirmou.

METADE DA POPULAÇÃO RESIDE NO LITORAL

De acordo com dados apresentados pelo secretário de Estado da Saúde Pública (Sesap), Cipriano Maia, os 28 municípios costeiros ou com acesso ao litoral do Rio Grande do Norte concentram 52,4% da população potiguar.

Juntos, eles apresentam 68,2% dos novos casos de coronavírus e 71,5% dos óbitos acometidos pela doença no estado.

“O contato aumenta as possibilidades de contágio. Não há profilaxia comprovada cientificamente. As medidas de distanciamento e o uso da máscara são imprescindíveis para que a gente não venha a ter o rebote da doença”, alertou.

Fernando Mineiro, secretário de Estado de Gestão de Metas e Projetos, sugeriu que sejam realizadas blitzen sanitárias educativas a fim de conscientizar a população sobre a importância do uso de máscaras e que os municípios estabeleçam multa pelo não uso do acessório de proteção.

“Metade da população do RN se concentra na região litorânea, daí vem o impacto. É impensável a atividade na beira da praia sem gerar aglomerações. Ninguém vai à praia com máscara. Então temos que conscientizar as pessoas sobre como devem se comportar”, disse.

Ele citou o sistema de monitoramento de câmeras de Ponta Negra à Redinha, que tem ajudado às forças da segurança a dispersarem as aglomerações.

Também participaram da reunião a secretária de Estado do Turismo (Setur), o procurador regional do Trabalho, o chefe do Ministério Público Estadual, representantes do setor produtivo, o presidente da Fecomércio e o Presidente da Abrasel-RN, o vice-governador, o chefe da Casa Civil, a delegada geral da Polícia Civil, e o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do RN.

A reunião foi encerrada com o compromisso de que todos os municípios serão enérgicos ao fiscalizarem a orla.