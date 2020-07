Nesta terça-feira (21) o plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou o Projeto de Lei 102/2020, aumenta de R$ 190 para R$ 990 a multa para o autor (a) de abandono e maus tratos contra animal.

A proposta é de autoria do vereador Genilson Alves (Pros). Para fazer esse reajuste, a matéria legislativa altera o art. 2º da Lei nº 3768, de 31 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o pagamento de multas a atos de crueldade praticados contra animais em Mossoró, independentemente de outros dispositivos legais.

“Hoje, Mossoró já dispõe de legislação que estabelece as devidas sanções à prática desses atos, com o pagamento de multa. Contudo, precisamos endurecer essa medida e fazer com que a punição desses atos seja irrestrita através de uma legislação ainda mais adequada”, justifica Genilson.

Segundo o vereador, a proteção animal está cada vez mais em voga no Brasil e no mundo. E Mossoró precisa seguir essa tendência e punir com mais severidade os agressores.

O projeto foi aprovado em regime de urgência especial, por unanimidade, e segue ao Executivo para sanção ou veto.

A íntegra do PL pode ser acessada AQUI.