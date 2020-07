Por meio de nota, a Prefeitura de Mossoró afirmou que os dados apresentados pelo Vereador Ozaniel Mesquita à Comissão de Educação da Câmara Municipal de Mossoró com o diagnóstico das aulas remotas estão desatualizados.

De acordo com a nota, os número dos quais o vereador dispõe se referem apenas aos primeiros 15 dias de implantação do método de ensino.

De acordo com os dados apresentados por Ozaniel, foram obtidos a partir de um levantamento realizado por técnicos do sistema de educação local. Os números mostra que 27% dos estudantes das zonas rural e urbana não tem acesso ao ensino remoto e estão sendo prejudicado.

Veja mais:

Mais de 5 mil alunos da rede municipal de Mossoró não têm acesso à aulas remotas





Na nota, a prefeitura ainda fala que as dificuldades de acesso aos meios eletrônicos não é um problema exclusivo do município, mas que a Secretaria de Educação tem buscado meios para diminuir essa discrepância.

Veja nota completa da Prefeitura:

Aulas remotas na rede municipal chegam a até 84% dos alunos

Os dados apresentados à Comissão de Educação da Câmara Municipal de Mossoró com o diagnóstico das aulas remotas se referem aos primeiros 15 dias de implantação. Na Educação de Jovens e Adultos e Fundamental anos finais o percentual de acompanhamento supera 80%, conforme informações da secretaria. A média geral é superior a 70% de frequência.

A Prefeitura de Mossoró explica que tem dado suporte aos alunos e professores da rede municipal de ensino, mesmo com a suspensão das aulas presenciais. As aulas remotas foram implantadas para as unidades de ensino, apesar das dificuldades vivenciadas em todo o país, seja na rede pública ou rede privada.

A Educação elencou fatores como dificuldade de acesso à internet e aos meios eletrônicos como computador e celular, além do reduzido tempo dos pais/responsáveis para dar suporte nas aulas.

Ratificando que essas dificuldades não são exclusivas de Mossoró e nem da rede pública.

Dados da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) mostram que há famílias que não têm acesso às tecnologias exigidas por esse tipo de ensino.

Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação que auxilia o Comitê Gestor da Internet no Brasil na implementação de projetos e decisões aponta que 39% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet por falta de computador.

Mesmo assim, a Secretaria de Educação tem utilizado o aplicativo Google Sala de Aula, reuniões no GoogleMeet e acompanhamento das atualizações do Portal da Educação da Prefeitura, intitulado Aprendizagem colaborativa. Além das atividades online, os alunos da zona rural da educação infantil estão recebendo kits e atividades impressas para auxiliar no processo.

Um novo relatório está sendo finalizado com informações atualizadas do diagnóstico das aulas remotas do Município.