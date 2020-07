Vítima de acidente de moto em Mossoró morre a espera de leito de UTI

O jovem Francys Silva de Lima, de 22 anos, que foi socorrido para o Hospital Regional Tarcísio Maia após um acidente na BR-405, no bairro Aeroporto, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje (24).

O acidente aconteceu por volta das 2h30 de ontem (23). Francys seguida na garupa de uma motocicleta conduzida pelo primo dele, Adreilson de Lima Lucas, de 29 anos. De acordo com a PRF, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore no canteiro central da via.

Adreilson morreu ainda no local. Já Francys foi levado ao hospital em estado grave. No local, o jovem precisou ser internado com urgência em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas a unidade de saúde não possuía vaga.

As vagas de internamento em UTIs de Mossoró são determinadas pela Central de Regulação do SUS, de competência da Secretaria de Saúde de Mossoró.

A família do rapaz informou ao MOSSORÓ HOJE que chegou a acionar a justiça para conseguir uma vaga, mas não obteve resposta.

O HRTM dispunha apenas de vaga de UTI na ala Covid-19, porém estas não podem ser ocupadas por pacientes acometidos com outras enfermidades, por conta do grande risco de contaminação e agravamento do quadro de saúde do paciente, que já está debilitado.

Após 24h a espera de um leito, no corredor do hospital, Francys não resistiu aos ferimento e entrou em óbito na madrugada de hoje (24).

A polícia ainda não tem informações sobre as causas oficiais do acidente.