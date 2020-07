Pedreiro morre ao colidir a moto em que estava contra uma árvore em Mossoró

O pedreiro Adreilson de Lima Lucas, de 29 anos, morreu após colidir sua motocicleta contra uma árvore, na madrugada desta quinta-feira (23), em Mossoró. O acidente aconteceu por volta das 2h30, na BR-405, região do bairro Aeroporto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, o homem teria perdido o controle do veículo e seguido com velocidade em direção à árvore, que ficava no canteiro central que divide as duas faixas da via. A colisão foi tão violenta que a árvore chegou a ser derrubada.

Uma segunda vítima, que seguia como passageiro na motocicleta, identificada como Francy Silva de Lima, sobreviveu à colisão. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado de saúde dele não é conhecido no momento.

O corpo de Adreilson foi removido para a sede do Itep, em Mossoró.