“Suspensão das aulas pode ser estendida novamente”, diz Fátima Bezerra

Embora o decreto estadual nº 29.794, de 30 de junho, fixe o dia 17 de agosto como data de uma possível retomada das aulas presenciais, não existe ainda a confirmação plena de tal ação. O cenário vigente da pandemia será decisivo para a manutenção da suspensão, assim como ocorreu nos demais decretos. A governadora Fátima Bezerra ressaltou que quem vai definir é o Comitê Científico que orienta o Governo do Estado

Em nota divulgada nas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra adiantou que se o Comitê Científico orientar, deve manter a suspensão das aulas presenciais das escolas públicas e particulares do Rio Grande do Norte por mais tempo.



Segue a nota.

Bom dia, meus amigos e minhas amigas.

Em que pesem todos os protocolos de biossegurança adotados no Rio Grande do Norte, as escolas só poderão retomar suas atividades presenciais em um ambiente seguro, e isso depende ainda da evolução das condições da pandemia.

A preocupação dos(as) estudantes, pais e professores(as) é mais do que legítima. Nós estamos lidando com vidas!

Grande parte da rede de escolas públicas estaduais do Rio Grande do Norte está promovendo atividades não-presenciais, atendendo pelo menos àqueles e àquelas que possuem condições de acessar. São professores utilizando rádio, tv, internet e material impresso para dar continuidade a aprendizagem dos estudantes.

De forma que, a suspensão das aulas pode ser estendida novamente, consoante a orientação do Comitê Científico, que deverá se reunir novamente na próxima segunda-feira.

Toda e qualquer decisão do nosso Governo no tocante à pandemia será sempre pautada na ciência e no diálogo.