3ª fase de reabertura econômica no RN deve ser adiada, recomenda comitê. Por meio de um documento enviado neste domingo (26) ao governo do Rio Grande do Norte, os cientistas recomendaram que a primeira etapa da fase 3 seja adiada por sete dias. Segundo ele, não é possível avaliar o impacto das fases anteriores em tão pouco espaço de tempo. Eles também recomendaram que as fases passem a ser feitas a cada 15 dias.

FOTO: REPRODUÇÃO