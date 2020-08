Evento promove discussão sobre diferentes realidades e impactos da Covid-19

De 03 a 07 de agosto será realizada a Semana do HU, que transmitirá uma série de debates com reflexões sobre as diferentes realidades e impactos gerados pela Covid-19. A programação é gratuita, aberta ao público e dá direito a certificado.

De acordo com a programação do evento, serão abordados temas como: papel das instituições de ensino superior e dos hospitais universitários federais na Rede Ebserh; fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS); saúde psicológica diante do novo normal; relação entre desequilíbrio ambiental e novas pandemias, além dos desafios do Brasil relacionados às minorias durante a pandemia de Covid-19.

Entre os palestrantes estão profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Rede Ebserh (HU-UFJF/Ebserh), professores da Faculdade de Medicina da UFJF, representantes do Conselho Regional de Psicologia, da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, Superintendência Regional de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Semana do HU será transmitida por meio da plataforma Even3 e poderá ser acompanhada com inscrição prévia no site da Semana do HU. O evento é promovido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e ocorre em comemoração aos 54 anos de fundação do hospital universitário.