Participantes não poderão fazer as provas do Enem sem usar máscara

Nesta sexta-feira (31) o Ministério da Educação (MEC) publicou dois editais retificados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, sendo um referente à versão impressa e outro à versão digital.

Nos documentos, consta que o participantes não poderão fazer as provas se não estiverem utilizando máscara. O uso do EPI deverá ser feito desde a chegada até a saída do local de prova.

Os participantes poderão levar máscara reserva para trocar durante a aplicação. Caso se recuse a usar máscara, o candidato poderá ser eliminado. A publicação está no "Diário Oficial da União" desta sexta-feira (31) e também no site do MEC.

Veja os editais AQUI e AQUI.

Ao todo, 5,8 milhões de candidatos estão inscritos. Destes, 96 mil farão a prova digital. Além do uso de máscaras, o edital cita o respeito ao distanciamento quando o candidato for apresentar-se na sala de aplicação da prova.



A publicação também formaliza as datas já anunciadas pelo Inep para realização das provas. O exame será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

A estrutura do exame permanece com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

As informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do Inep e do MEC, assim como nas redes sociais oficiais dos dois órgãos do Governo Federal.