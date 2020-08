Universidade em Portugal abre processo seletivo para ingressos de brasileiros

A Universidade de Coimbra (UC), em Portugal, abriu mais um processo seletivo para o ingresso de brasileiro em seus cursos de graduação. A seleção é feita por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Conforme o edital disponibilizado no site da universidade, a terceira etapa do processo seletivo se encerra no próximo dia 20 de agosto. As vagas estão sendo ofertadas para os cursos de Arqueologia, Ciências da Informação, Jornalismo e Comunicação, Direito, Biologia e outros.

Os critérios para participação são: ter concluído o ensino médio, não ter nacionalidade portuguesa ou de algum estado membro da União Europeia, entre outros. Podem ser utilizadas as notas do Enem de até três anos anteriores (2019, 2018 e 2017).

A inscrição na UC ser feita de forma on-line, na plataforma da instituição, preenchendo o formulário. A escala de classificação portuguesa é de 0-200, já a adotada pelo Enem é a de 0-1000, para chegar a pontuação exigida em Portugal é necessário dividir a nota geral obtida no Enem por cinco.

A nota de corte, ou seja, a nota mínima para candidatura nos cursos deve ser consultada no site da universidade. Os resultados serão divulgados no dia 27 de agosto e os selecionados devem realizar a matrícula e inscrição entre os dias 28 de agosto a 11 de setembro.

Vale lembrar que, diferente do Brasil, embora a UC seja uma universidade pública, os cursos ofertados não são gratuitos. Os estudantes pagam mensalidades ou anuidades para frequentar as graduações. Por isso, é importante conferir informações de valores do curso de interesse e as formas de pagamentos, antes mesmo de se inscrever para vaga.