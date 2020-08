PF e RF apreendeM 700kg de cocaína entre caixas de manga no Porto de Natal

Os narcotraficantes não desistiram de usar o Rio Grande do Norte para enviar drogas, principalmente, aos países europeus através do Porto do Natal.

Usam as rotas de navios que levam as frutas produzidas no Rio Grande do Norte e estados vizinhos para o velho continente, principalmente Belgica e Holanda.

Em 2019, a Polícia Federal, estima que passaram pelo menos 15 toneladas de cocaína dentro de contêineres no Porto de Natal rumo ao exterior.

Neste sábado, a Polícia Federal, num trabalho realizado em parceria com a Receita Federal, apreendeu mais 703,95kg de cocaína que estava em pacotes misturado com caixas mangas, dentro de um contêiner que tinha como destino a Europa.

A cocaína estava bem acomodada em pacotes de mais ou menos 40 quilos entre as caixas de mangas. Após realizada a apreensão, todo o material foi levado para delegacia da PF em Natal.

A descoberta do entorpecente aconteceu em decorrência da intensificação do trabalho de fiscalização realizado pela PF e pela RF naquele Terminal Portuário.

O dono ou transportador, não apareceu. A PF vai prosseguir as investigações para identificá-los. Se forem presos, a pena pode chegar a 25 anos de reclusão.

A Polícia Federal acredita que essa apreensão reforça a importância das reuniões da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis – CESPORTOS.

Essa mesma Comissão, que é presidida pela PF e integrada pela RF, tem como missão prevenir e reprimir os atos ilícitos nos portos, terminais e vias navegáveis.

Desde 2019, a Polícia Federal já apreendeu, em cooperação com a Receita Federal e somente no Porto de Natal, mais de 5 toneladas de cocaína.

Durante este mesmo período, estima-se que passaram mais de 15 toneladas de drogas pelo porto da capital potiguar com destino ao continente europeu.

Para conter com mais eficiência a atuação dos narcotraficantes, a Polícia Federal e principalmente a receita federal aguardam que o Governo Federal instale scanners no porto de natal. Se já existisse, certamente os números seriam bem mais expressivos.