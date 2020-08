Governadora comemora queda de 55% no índice de mortes por covid19 no RN

Há várias semanas nosso estado vem apresentando índices positivos no enfrentamento da pandemia e ganhando destaque nacional. Primeiro, apresentamos redução do número de casos confirmados. E agora, conseguimos mais um feito: alcançamos a redução de -55% no número de mortes causadas pela Covid-19. Estamos na segunda posição em queda de mortes em todo o Brasil e em primeiro lugar no Nordeste!

O Rio Grande do Norte se destacou novamente no enfrentamento a pandemia. Os números mostram redução de 55% nas mortes por covid19. Antes, o estado já havia se destacado com a redução do número de casos confirmados. A informação foi compartilhada pela Governadora Fátima Bezerra, na noite deste domingo, 16, em suas redes sociais.

“RN é destaque nacional no combate à pandemia!





E isso não é por acaso! Isso é gestão! Seriedade e compromisso.

Já disponibilizamos uma rede com mais de 550 leitos exclusivos, em todo o estado, para garantir a assistência à saúde para o povo potiguar. Nos preparamos cedo no enfrentamento à pandemia; seguimos e respeitamos os protocolos científicos, inclusive na reabertura das atividades econômicas.

Portanto, eu queria compartilhar essa boa notícia com vocês. E dizer que a redução das mortes é fruto do esforço e do trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com as prefeituras e demais poderes, com o papel importante do Ministério Público no acompanhamento e na fiscalização. Sempre com muita responsabilidade e compromisso de toda nossa equipe, especialmente os profissionais de saúde.

Vamos seguir em frente colhendo bons frutos e, se Deus quiser, sairemos mais fortalecidos desse momento que vivemos!”

O decreto estadual e dos municípios de isolamento social e proibindo o uso de bebida alcóolica continuam em vigor. O Governo do Estado, através de sua assessoria informam que a pandemia ainda não passou e, portanto, é muito importante que a população mantenha as regras sugeridas pela comunidade científica.

Entretanto, neste final de semana, os bares lotaram no litoral, dentro da cidade e nos balneários no interior do Estado. Em algumas cidades que haviam fiscalização, como as praias de Tibau, no lado do Rio Grande do Norte, não aconteceu eventos desta natureza. Entretanto, do lado do estado do Ceará, foram dois dias de muita farra.

Nem mesmo a Igreja Católica de Areia Branca segurou mais um pouco os eventos de grande porte. Realizou neste sábado, 15, à tarde, a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes. Começou com todos respeitando o distanciamento social e até outras normas, mas no final, terminou promovendo aglomeração no Centro da cidade.