ForodeMoscow 161 │ ROSALBA CHAMA O POVO PARA VER BOLSONARO

O Foro de Moscow desta quinta-feira destaca a visita de Bolsonaro e o chamamento da prefeita Rosalba Ciarlini para que os mossoroenses participem da agenda do presidente. Veja também como está a greve dos Correios em Mossoró e as principais demandas da categoria. E o lançamento hoje da pré-candidatura da deputada Isolda Dantas.

1 - Steve Bannon, ex-estrategista de Trump, é preso sob acusações de fraude

2- Como será a plataforma virtual de Isolda onde as pessoas poderão participar?

3- Sem fazer menção a protocolos de prevenção a covid-19, Rosalba convoca o povo para agenda do presidente

4- Bolsonaro também terá agenda em Mossoró

5- RN registra a maior queda na média de mortes por Covid-19 do Nordeste

6- Onze partidos estão aptos para receber Fundo Eleitoral

7- Com moral e dinheiro no Governo Bolsonaro, quais as reais pretensões de Rogério Marinho?

