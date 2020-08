"Preferiu atirar para matar Leozinho”, diz testemunha ao Mossoró Hoje

O suspeito de matar o cabeleireiro Leonardo Borges da Silva, de 22 anos, neste final de semana em Mossoró, o vigilante de rua identificado por Valderi Medeiros, deve se apresentar a Divisão de Homicídios ainda nesta segunda-feira, 24, acompanhado de advogado.

Leonardo Borges estava na Espetinho do Major, que fica na região do Grande Alto São Manoel, acompanhado por amigos, quando teria se envolvido num pequeno bate-boca com o vigilante Valderi e terminou sendo baleado à queima roupa na região do tórax.

Enquanto Leonardo era socorrido por amigos para a Unidade de Pronto Atendimento do Grande Alto São Manoel, onde terminou não resistindo aos ferimentos do tiro, Valderi fugiu do local do crime, numa moto. O suspeito falou no local que era policial.

Uma testemunha ouvida pelo MOSSORÓ HOJE, narrou que Leonardo estava em pé com uma cerveja na mão, “quando este cara (Valderi) ia saindo de moto e, do nada, olhou para ele e perguntou: o que é? Aí Leozinho perguntou de volta: o que é o que? Aí ele já foi se aproximando de Leozinho e puxando ele para o meio da pista, dizendo que era da polícia”.

A testemunha narra que neste momento, Leonardo pede para Valderi provar que é da polícia, foi quando ele sacou o revólver e disparou à queima roupa no tórax, “por pura maldade, para matar mesmo”. “Ele poderia ter atirado no pé, na mão, em qualquer lugar que não fosse mortal, mas preferiu atirar para matar Leozinho”, conta.

Além da testemunha ouvida pelo MOSSORÓ HOJE, haviam várias outras no local, todas tentando separar os dois. Como o suspeito faz trabalho de vigilância, inicialmente se cogitou que ele estaria fazendo a segurança do Espetinho do Major, mas este divulgou uma nota de esclarecimento dizendo que o suspeito não tem qualquer vínculo com a empresa.

O inquérito policial deve ser conduzido pelo delegado Leonardo Germano, da Divisão de Homicídios de Mossoró, que fica em frente ao Parque Elétrico, no Centro da cidade. As pessoas que testemunharam o caso, deve procurá-lo para prestar esclarecimentos.