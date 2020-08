ForodeMoscow 163 │ POR QUE ROSALBA ANDA TÃO TENSA?

POR QUE ROSALBA ANDA TÃO TENSA?

O Foro de Moscow desta segunda-feira destaca as últimas reações tensas e preocupantes da prefeita Rosalba Ciarlini no fim de semana, tanto no aeroporto ao recepcionar o presidente Bolsonaro, quanto nas redes sociais. Entenda por quê. Veja também entrevista com a diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, sobre a redução de leitos de UTI Covid na unidade.

1 - Hospital Tarcísio Maia comemora redução dos atendimentos de Covid-19

2- Ocupação de leitos críticos Covid-19 no RN está em 41,5%

3- Rosalba dá chilique por uma foto

4- Bolsonaro copia programas de Lula e lança pacote social com nomes trocados

5- Pesquisa confirma encolhimento de Rosalba e chance real de vitória da oposição

6- MPF recomenda que reitor do IFRN revogue compra de notebooks

