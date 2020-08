ForodeMoscow 164 │ O ADEUS DA PETROBRAS: FIM DO CICLO DO PETRÓLEO?

O ADEUS DA PETROBRAS: FIM DO CICLO DO PETRÓLEO?; PESQUISA SENSATUS

Quer fazer parte da nossa audiência qualificada, acompanhar os vídeos e entrar na nossa comunidade? Basta se inscrever no canal https://bit.ly/2SX0dFH

Torne-se membro e tenha benefícios exclusivos: https://bit.ly/38tiAJQ

O Foro de Moscow desta terça-feira destaca as consequencias da Petrobras, que anunciou sua saída definitiva de Mossoró e do RN. Quais as implicações em torno disso e qual o legado deixado pelo petróleo na cidade? Veja também análise da pesquisa Sensatus/Super TV, que aponta um crescimento da oposição frente à estagnação da prefeita Rosalba Ciarlini.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Pesquisa mostra Rosalba estagnada e principais nomes da oposição com empate técnico

2- Confira os números da avaliação dos governos Rosalba, Fátima e Bolsonaro em Mossoró

3- Chega ao fim o ciclo do petróleo em Mossoró: Petrobras dá adeus

4- Fátima reage com “perplexidade e indignação” à confirmação do desmonte da Petrobras no RN

5- Greve dos Correios fecha agências em 114 municípios do RN

6- Servidores no Brasil concentram 6 das 10 ocupações mais bem pagas

Além deste programa, assista nossos mais recentes vídeos: https://www.youtube.com/agenciamoscow

Acompanhe outras notícias e análises dos jornalistas da Agência Moscow:

Blog do Barreto: http://blogdobarreto.com.br/

William Robson: http://williamrobson.com.br/

------------------- REDES SOCIAIS --------------------------------

Instagram @agenciamoscow

Facebook: https://www.facebook.com/agenciamoscow-103371767906719/

Compartilhe este programa:

#jornalismo #jornalismopelademocracia #democracia #jornalismoprogressista #riograndedonorte