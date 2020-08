Fátima convoca bancada federal para discutir a saída da Petrobra do RN

A Governadora Fátima Bezerra afirmou em sua conta no Instagram que recebeu com “perplexidade e indignação” a notícia de que a Petrobras vai vender o restante dos seus ativos no Rio Grande do Norte.

O anúncio foi feito pela empresa na noite desta segunda-feira (24). A Petrobrás lançou o teaser com informações para os interessados em adquirir toda a área do Canto do Amaro,no Alto do Rodrigues, os três parques eólicos e todo o Polo de Guamaré.

“É esse o presente que o RN está recebendo passados apenas três dias da visita do presidente à nossa terra? Quanta falta de respeito, quanto descaso!”, disse a Governadora.

Ainda de acordo com Fátima Bezerra, o governo do estado não foi previamente comunicado sobre a decisão, nem por parte da Petrobrás e nem pelo Governo Federal.

Disse, ainda, que convocou uma reunião de urgência com a bancada federal do Rio Grande do Norte junto à diretoria da Petrobras.

“Desde já, quero convidar para a discussão todas as entidades empresariais que representam o setor petroleiro, os trabalhadores da Petrobras e representantes da sociedade, para lutarmos de forma unificada e com toda a responsabilidade que o tema requer, contra mais esse retrocesso”, .

Fátima também lembrou o que a empresa representa para o Estado e as implicações de sua saída. “A saída da Petrobras do RN não é um fato qualquer de maneira nenhuma, dado o que ela representa para o nosso Estado. Repito, o Governo Federal não tem o direito de deixar a Petrobras sair do Rio Grande do Norte dessa forma. Isso é inaceitável. Nós lutaremos e resistiremos!”, concluiu.