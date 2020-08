ForodeMoscow 166 │ QUAL O IMPACTO DA SAÍDA DA PETROBRAS PARA AS EMPRESAS?

O ADEUS DA PETROBRAS: QUAL O IMPACTO DA SAÍDA DA PETROBRAS PARA AS EMPRESAS?

O Foro de Moscow desta quinta-feira destaca os impactos econômicos nas empresas do RN com a saída da Petrobras. O que isso pode acarretar na sua vida? Para isso, o programa conta com a participação do professor e empresário Gutemberg Dias. O Foro ainda fala da repercussão da decisão da Petrobras no âmbito político e as mobilizações para evitar o prejuízo.

1 - Governadora discute saída da Petrobras do RN com bancada federal

2- Pela primeira vez, Mossoró passa de 300 mil habitantes

3- RN atinge 3,5 milhões de habitantes, estima IBGE; veja dados

4- Câmara mantém veto de Rosalba e impede fiscalização de recursos da covid-19

5- PGR arquiva delação premiada de Dario Messer sobre propina a Paludo, da Lava Jato

