Jovens vítimas de acidente na BR-304 são sepultadas em Mossoró e na Paraíba

Os corpos de três, das quatro jovens que morreram em um acidente na sexta-feira (28), na BR-304, em Santa Maria, foram sepultados na manhã deste domingo (30), em Mossoró.

Evelin Raiane, de 20 anos, Maria Izabel, de 17, que eram irmãs, e a tia, Isabel Medeiros, de 15 anos, moravam na comunidade Maísa, na zona rural de Mossoró.

O corpo da quarta vítima do acidente, Rayanni Silva, de 17 anos, foi sepultado ainda no sábado (29), na Paraíba. As quatro seguiam de carro para Natal, onde passariam o fim de semana na praia de Ponta Negra para comemorar o primeiro emprego de Evelin.

Por volta das 9h40 deste domingo (30), os corpos chegaram ao cemitério Novo Tempo para sepultamento. Por causa da pandemia do novo coronavírus, cinco pessoas foram autorizadas a entrar por vez no cemitério.

Apenas 45 pessoas, no total, puderam participar da cerimônia, 15 para cada uma das vítimas. Muitos carros ficaram do lado de fora.

Parentes e amigos chegaram ao local carregando flores para prestar as últimas homenagens.

Os familiares das quatro vítimas passaram a manhã de sábado (29) no Itep em Natal para fazer a liberação dos corpos.

O corpo de Isabel Medeiros, de 15 anos, só foi liberado no fim da tarde de sábado por força de uma liminar da justiça, porque a adolescente não tinha documento de identidade.

Os corpos das jovens chegaram a Mossoró ainda na noite deste sábado (29) e foram velados durante a madrugada por amigos e familiares em um Centro de Velórios.