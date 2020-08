Veja nomes e fotos das vítimas do acidente em Santa Maria

As quatro jovens que morreram no início da tarde desta sexta-feira (28), na BR-304, no município de Santa Maria, eram moradoras da comunidade Maisa, zona rural do município de Mossoró.

De acordo com informações fornecidas por um familiar ao MOSSORÓ HOJE, as vítimas são:



Evelin Raiane, 20 anos;









Maria Isabel, 17 anos;









Isabell Medeiros, 15 anos;









Rayanni Silva, 17 anos.









As três primeiras jovens eram da mesma família, sendo Evelin e Maria Isabel, irmãs, e Isabel Medeiros, tia das duas.

As jovens seguiam para a cidade de Natal, quando aconteceu o acidente e morreram na hora. Elas iam passar o final de semana na capital.

De acordo com o sargento do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, todos os ocupantes dos veículo estavam usando cinto de segurança, mas o impacto da batida foi tão forte que foi preciso serrar o teto para retirar as vítimas.

Os corpos das 4 vítimas foram removidos do local e levados para o Instituto Técnico-Científico de Natal (Itep). Familiares já foram para a cidade para fazer o reconhecimento e providenciar a transferência para Mossoró.

As circunstância do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do carro, que foi socorrido com vida, e nem dos ocupantes da carreta.

A tragédia desta tarde poderia ter sido evitada, assim como diversas que levaram à mortes de muitas pessoas na rodovia federal.

Os acidentes na BR 304 são constantes, devido a imprudência e o fato de a rodovia que liga a capital potiguar a diversos municípios do estado, incluindo Mossoró, ser estreita e com pouco acostamento.

Há anos que a duplicação da BR vem sendo pauta de solicitações, em novembro de 2019, o senador Jean Paul Prates aprovou emenda na Comissão Mista de Orçamento (CMO), do Congresso, incluindo a duplicação da rodovia (do entroncamento com a BR 226 até a divisa com o Estado do Ceará) na Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano de 2020.

No entanto, a obra depende de investimento do governo federal. Com a duplicação, acredita-se que haverá uma redução no número de mortes.

