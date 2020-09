ForodeMoscow 168 │ UFERSA: ANA FLÁVIA E A OPOSIÇÃO DA ESQUERDA

UFERSA: ANA FLÁVIA E A OPOSIÇÃO DA ESQUERDA

O Foro de Moscow desta segunda-feira as reações da oposição da esquerda da Ufersa à reitora Ludimilla Serafim na UFERSA, que culminou com a convocação da DCE, Ana Flávia, para depor na Polícia Federal. Entenda a polarização na universidade. Veja também a última cartada da governadora Fátima Bezerra e da bancada para manter a Petrobras no RN. Detalhe: somente o deputado Beto Rosado não participa do encontro com o presidente da estatal. E uma entrevista com a jornalista Marília Rocha sobre a violência doméstica.

1 - Coordenadora do DCE é intimada a depor na PF por críticas a nomeação da reitora

2- Deputado federal Walter Alves confirma ao BG que poderá ser candidato do MDB para Prefeitura de Natal

3- Jorge do Rosário no freezer do rosalbismo

4- Juiz nega ação contra venda de ativos da Petrobras no RN

5- Fátima e a bancada

6- Coronavírus: RN é o 3º estado do Nordeste com melhor média de redução em mortes por Covid-19

