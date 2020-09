IFRN: ProITEC, Subsequente e ProEJA têm cronogramas alterados

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) retificou os prazos do cronograma de três editais para processos seletivos. A retificação informa alteração nas datas de aplicação de provas, de divulgação de resultados, entre outras.

Com o isolamento social, em decorrência da Covid-19, os documentos foram alterados com o intuito de permitir que os estudantes interessados e a equipe envolvida nos processos seletivos possam ter segurança para desempenhar suas atividades.

Os processos seletivos do IFRN são coordenados pela Coordenação de Acesso Discente, setor da Pró-Reitoria de Ensino do IFRN, e a execução das etapas das seleções para os editais em andamento está sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern).

PROITEC

O Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC) visa o aprofundamento de aprendizagem de alunos das escolas da rede pública de ensino do Rio Grande do Norte, contemplando as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ética e Cidadania.

Uma das etapas anteriores à prova do Programa é a entrega da documentação e informações sobre o material didático, base de estudo preparatório para os interessados.

Com a alteração do cronograma, a entrega será entre os dias 09 e 13 de novembro de 2020, nos campi em que cada estudante fez a inscrição.

A prova foi reagendada para o dia 17 de janeiro de 2021, a publicação do Edital do Exame de Seleção 2021 deverá acontecer no dia 30 de novembro de 2020, já a entrega do Certificado do ProITEC será a partir de 15 de março de 2021.

SUBSEQUENTE E PROEJA

Para as 1,3 mil vagas dos 20 Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Subsequente e para o curso Integrado em Edificações do Campus Mossoró, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (ProEJA), as alterações vão desde a divulgação do cartão de inscrição, que passou para o dia 09 de outubro de 2020, até a aplicação das provas, marcada para 18 de outubro de 2020. O resultado final está agendado para o dia 17 de dezembro de 2020.

Acesse os documentos publicados nas páginas dos processos seletivos:

ProITEC

Subsequente

ProEJA