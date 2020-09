Plataforma de educação do SESI disponibiliza atividades gratuitas pela internet

As atividades complementares são aliadas no preparo educativo em casa. Por isso, o Serviço Social da Indústria (SESI) disponibiliza, em seu portal, mais de 17 mil atividades gratuitas para professores e estudantes de todas as idades da Educação Básica.

Dentre os recursos pedagógicos e digitais disponibilizados há conteúdos adaptados para atender estudantes com necessidades especiais de visão e de audição.

Os conteúdos educativos abordam diversas áreas de aprendizado, como: Português, História, Matemática, Ciências e Geografia. “São atividades que prometem distração com aprendizado neste período de reclusão social”, explica o gerente-executivo de educação do SESI, Sérgio Gotti.

A plataforma disponibiliza, também, conteúdo educacional para auxiliar os professores que estão na busca de atividades para que seus alunos possam fazer de casa, como forma de complementar as aulas remotas.

A iniciativa tem como objetivo promover o aperfeiçoamento dos conhecimentos de forma lúdica e interativa, com jogos, vídeos, infográficos e desafios.

“Queremos ajudar educadores e estudantes neste momento tão complicado. Acreditamos que a educação é a saída que vai ajudar nosso país a retomar o crescimento após essa crise”, destaca Gotti.