Não sou golpista, não sou interventora, diz a reitora Ludimila, da UFERSA

No seu primeiro contato com a imprensa, após tomar posse, a reitora Ludimila Oliveira confirmou a retomadas das aulas remotamente no próximo dia 28 e o planejamento para a retomadas das aulas normais no próximo ano. Negou ser interventora, golpista e explicou porque acionou a PF contra a aluna Ana Flávia, que é coordenadora do DCE