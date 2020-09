“Janeiro a gente começa a vacinar todo mundo”, diz ministro interino da saúde

Nesta terça-feira (8) o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a previsão é começar a vacinar a população contra covid-19 em janeiro de 2021.

A afirmação veio em resposta à youtuber mirim Esther, de 10 anos, convidada por Jair Bolsonaro para questionar seus ministros durante a reunião ministerial, no Palácio do Planalto.

Incentivada pelo próprio presidente a menina perguntou: “Vai ter vacina para todo mundo e remédio, ou não vai?”.

Então Pazuello respondeu: “Esse é o plano. A gente está fazendo os contatos com quem fabrica a vacina e a previsão é que chegue para a gente em janeiro. Janeiro a gente comece a vacinar todo mundo”.

O vídeo com a afirmação foi publicado no canal do youtube do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, e replicado pelo próprio Bolsonaro em sua conta do Twitter.

No dia 31 de agosto o ministro interino já havia afirmado que a previsão era que as primeiras doses da vacina, fruto da parceria entre a Fiocruz e a AstraZeneca, seriam distribuídas a partir do início do próximo ano, mas não chegou a estipular mês.

“Estamos correndo para acelerar esse processo e disponibilizar o mais rápido possível a vacina que irá imunizar os brasileiros contra a Covid-19. O governo do Brasil está investindo todos os esforços para entregar à população uma vacina segura e eficaz, com todo o cuidado e zelo necessários para a vida dos brasileiros”, disse Pazuello na época.

Veja mais:

Vacina contra a Covid deve ser distribuída a partir do início de 2021 no Brasil