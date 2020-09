“É extremamente importante que os municípios intensifiquem os testes”. O secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, afirmou que os municípios precisam ampliar a testagem da população para ter maior controle da doença. Nesta terça-feira (8), ele disse que a secretaria firmou contrato com apoiadores para atuarem nos municípios e que foi dada as condições para esse aumento da testagem.

“É um momento de reforçarmos a vigilância para evitar aglomerações e de os municípios intensificarem as ações para que não venhamos a ter aumento da transmissibilidade da doença”, destacou o secretário.

“É extremamente importante que os municípios intensifiquem os testes em casos suspeitos, para que assim consigam também ter maior controle e monitoramento da doença”, disse.

De acordo com os dados emitidos pela (Sesap), os casos confirmados somam 63.879, são 26.811 casos suspeitos e 120.239 descartados. Em relação à ocorrência de óbitos decorrentes da Covid-19, já foram registrados 2.295 (1 nas últimas 24h) e há ainda 237 em investigação.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede pública é de 48%. Estão internadas nas redes privada e pública, entre casos suspeitos e confirmados, 231 pessoas.

Nas regiões do Agreste e Mato Grande todos os leitos para tratamento da Covid-19 estão disponíveis. Na Região Metropolitana de Natal, a ocupação é de 50%, no Potengi/Trairi de 18%, no Oeste é de 45%, no Alto Oeste é 30% e no Seridó, 68%.