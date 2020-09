Fátima e Rosalba carregam o andor de Santa Luzia, padroeira de Mossoró

A Catedral de Santa Luzia realizou na tarde deste sábado, 12, uma missa em ação de graças aos profissionais da saúde do município e na oportunidade fez o lançamento das comemorações em torno da padroeira de Mossoró, que acontece anualmente no período de 3 a 13 de dezembro, atraindo milhares de fiés aos seus dois principais eventos: Oratório e Procissão de Santa Luzia.

A celebração foi presidida pelo bispo Dom Mariano Manzana e pelo vigário geral da Diocese, padre Flávio Augusto, e contou com a participação de profissionais da saúde, da prefeita Rosalba Ciarlini e da governadora Fátima Bezerra. As duas, que são adversárias no campo politico, entraram na igreja, vestindo branco, carregando andor com a imagem de Santa Luzia.

A três meses da festa que anualmente atrai milhares de fiéis à segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra destacou a sensibilidade da paróquia e dos fiéis ao valorizar os profissionais que estão na linha de frente na luta contra a Covid-19.

Ela também falou da importância do evento religioso, concebido este ano dentro dos padrões de biossegurança, cujo lançamento neste fim de semana teve o propósito de renovar a fé e a esperança do povo potiguar pelo fim da pandemia.

"Parabenizo à Paróquia pela homenagem especial, justa e merecida, aos profissionais de saúde e todos aqueles que estiveram na linha de frente salvando muitas vidas. Que Santa Luzia continue nos abençoando, nos inspirando, nos dando força cada vez mais", declarou.



A governadora foi convidada a entrar no átrio com o andor, junto com a prefeita Rosalba Ciarlini, o médico infectologista Fabiano Maximino e a enfermeira Ana Íris Liberato, diretora administrativa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte. Curada de Covid, a profissional foi acometida gravemente e seu estado de saúde causou grande comoção na cidade. O vigário-geral da Diocese e Pároco de Santa Luzia, padre Flávio Augusto Melo, também contraiu a doença e foi curado.



A secretária de Saúde, Saudade Azevedo, participou da celebração e se disse grata à Diocese pela homenagem. "Nós estamos muito gratos à Catedral de Santa Luzia por isso. Nós tínhamos pedido esse momento ao padre Flávio porque também precisamos alimentar a alma, por tudo que a gente vem atravessando neste ano de 2020. Pedimos uma missa e ele resolveu fazer uma homenagem mais bonita ainda aos servidores da Saúde, também com a abertura da Festa de Santa Luzia", afirmou.

O padre Flávio Augusto destacou que a intenção era tornar o momento memorável. "Nós chamamos de anjos da saúde, todos os profissionais que se empenharam e se empenham para fazer com que quem adoece da Covid possa ter o melhor tratamento possível. Por isso Santa Luzia agradece, por isso está homenagem, e nós como paróquia decidimos anunciar a festa com os profissionais da saúde. Foi um momento bonito. A festa é de Santa Luzia, a festa é de todos nós", destacou.

A missa contou ainda com a participação de artistas locais, com membros da comissão de organização da Festa de Santa Luzia e foi encerrada com um momento de louvor no adro da igreja.

Em Mossoró, o combate a covid19 está sendo realizado nas UPAS, Hospital São Luiz, Hospital Wilson Rosado, Hospital Maternidade Almeida Castro, Hospital Regional Rafael Fernandes, Hospital Regional Tarcísio Maia.





A comitiva

Acompanharam a governadora: a secretária-adjunta do Gabinete Civil Socorro Batista; o presidente da Fundação José Augusto, Crispiniano Neto; o secretário de Estado da Agricultura Famíliar e do Desenvolvimento Rural, Alexandre Lima; a chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação, Ana Morais; a diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia, Herbênia Ferreira, entre outros servidores públicos estaduais. Também estavam presentes a deputada estadual Isolda Dantas e a vereadora Izabel Montenegro, presidente da Câmara Municipal de Mossoró.