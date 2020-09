Dois acidentes em Mossoró deixam um homem morto e uma mulher ferida

Dois acidentes foram registrados na manhã desta terça-feira (15), na cidade de Mosssoró, sendo um no cruzamento da rua Seis de Janeiro com a Avenida Rio Branco, no Santo Antônio, e outro na BR-305, nas proximidades da base da Petrobrás, no Alto do Sumaré.

O primeiro caso aconteceu por volta das 6h. De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista Carlos Alves da Silva, de 24 anos, cruzou a avenida com o sinal vermelho para ele.

O jovem foi colhido de lado, por uma caminhonete, cujo motorista não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Carlos morreu ainda no local.

Já o segundo caso, registrado às 7h, também envolveu um caminhão. Desta vez o motorista estava alcoolizado e invadiu o acostamento da BR-304, atropelando uma ciclista.

Erica Poliane de Freitas Soares, de 26 anos, sofreu escoriações leves. Ela foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM). A jovem foi medicada e já recebeu alta da unidade.

O motorista não prestou socorro e fugiu do local. No entanto, ele foi localizado por policiais rodoviários federais e detido. Ao fazer o teste do bafômetro, ficou contatado que o homem estava alcoolizado. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão.





ACIDENTE NO MESMO TRECHO DA BR-304

Em julho deste ano o comerciante Lais Nunes e a educadora Zezinha foram atropelados no acostamento da BR-304, na região do Bairro Sumaré.

Luis Nunes não resistiu ao impacto do veículo e morreu no local. Zezinha foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Luiz Nunes era dono do Supermercado São Luiz, da Rede 10, na região do Planalto 13 de Maio. O corpo foi removido para exames no ITEP.

Na época, ciclistas se reuniram para protestar contra a insegurança no trânsito e pediram mais ações do poder público que visem coibir esse tipo de acidente.

