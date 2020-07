Comerciante morre atropelado ao pedalar pelo acostamento da BR 304

O comerciante Lais Nunes e a educadora Zezinha no acostamento da BR 304, na região do Bairro Sumaré, na tarde deste domingo, 19.

Luis Nunes não resistiu ao impacto do veículo, possivelmente Argos, e morreu no local. Zezinha foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

As primeiras informações são de que o veículo seguida na mesma direção dos ciclistas, mas teria puxado para o acostamento e atropelado os dois.

Uma das hipóteses é que o motorista estava dirigindo rápido, percebeu o radar no local e puxou o carro para o acostamento.

O motorista fugiu do local do acidente sem prestar socorro as vítimas. A PRF, que foi acionada ao local, encontrou o veículo abandonado.

Luiz Nunes é dono do Supermercado São Luiz, da Rede 10, na região do Planalto 13 de Maio. O corpo foi removido para exames no ITEP.

O caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pelo delegado da Primeira DP do Grande Alto São Manoel.