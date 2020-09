Senac abre inscrições para 8 cursos técnicos gratuitos e à distância no RN

O Senac abriu novas vagas gratuitas em 8 cursos técnicos à distância no Rio Grande do Norte. As foram iniciadas na terça-feira (15) e seguem até a próxima segunda-feira (21). Os interessados devem se inscrever por meio do site EaD Senac.

Inscreva-se AQUI.

No Rio Grande do Norte estão sendo oferecidos os cursos de Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Informática para Internet, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Programação de Jogos Digitais e Técnico em Secretariado.



Para o polo Mossoró, há um total de 120 vagas, sendo 30 em cada um dos seguintes cursos: Técnico em Administração, Técnico em Logística, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Secretariado.

Para participar da seleção é necessário ter idade mínima entre 15 e 18 anos, ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando, no mínimo o segundo ano, ser estudante, trabalhador empregado ou desempregado e ser de família considerada de baixa renda. As idades mínimas variam de acordo com o curso escolhido.

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento das informações disponíveis na guia "Pré-requisitos" de cada curso e certificar-se de que atende a todos os critérios exigidos.

A seleção dos candidatos será realizada considerando os seguintes critérios:

a) seleção por Estado;

b) seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas;

c) classificação obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; e

d) comprovação do atendimento da documentação exigida para a matrícula.

“O preenchimento das vagas dos cursos obedecerá, rigorosamente, aos critérios de classificação até completar a quantidade de vagas disponíveis em cada curso”, informou o Senac”.

O resultado será divulgado também por meio do site do Senac, no dia 28 de setembro. A previsão para início das aulas é em 26 de outubro..

VEJA O EDITAL COMPLETO.