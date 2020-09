IFRN abre inscrições para estudantes solicitarem auxílio para aulas remotas

Já estão abertas as inscrições para estudantes do IFRN buscarem acesso aos auxílios e ações emergenciais de assistência estudantil para o ensino remoto. As inscrições foram iniciadas hoje (17) e seguem até o dia 27 de setembro.

Os auxílios são voltados a:

Aquisição de serviço de internet, que será concedido mensalmente ao selecionados;

Aquisição de dispositivo eletrônico para estudante que não possua dispositivo adequado para acessar as aulas e os conteúdos disponibilizados de forma remota;

Auxílio para aquisição de materiais didático-pedagógicos necessários a uma adaptação imposta pela realidade do ensino remoto à estudantes com deficiência (PcD).

O valor do auxílio para aquisição de serviço de Internet será de até R$ 100 mensais enquanto durarem as atividades remotas. Já os auxílios financeiros para aquisição de dispositivo eletrônico e para aquisição de materiais didático-pedagógicos serão de até R$ 1.500 e de R$ 400, respectivamente, ambos em parcela única.

Os auxílios são destinado a estudantes dos cursos técnicos de nível médio, na forma Integrada, subsequente ou de graduação, na modalidade presencial e à distância, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade social.

O processo seletivo será feito pela equipe de serviço social dos campi ou, em casos especiais, do serviço social da Diretoria de Gestão de Atividades Estudantis (Digae).

No campus de Mossoró, o edital foi publicado na terça-feira (15). Segundo a instituição, a inscrição é feita exclusivamente por meio eletrônico através de preenchimento do formulário de solicitação disponível no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP).

Veja edital completo AQUI.

Na unidades, serão disponibilizados 50 auxílios de acesso à serviço de internet e 200 para compra de dispositivos eletrônicos.



Quanto à compra de materiais didático-pedagógicos a quantidade vai depender da demanda e do orçamento do Campus, conforme consta no edital.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), no endereço eletrônico: https://suap.ifrn.edu.br.

Os alunos que não tiverem como realizar o procedimento de solicitação do auxílio online poderão ir até o Campus para realizar, de forma presencial, sua inscrição, estando de posse de toda a sua documentação exigida.

A inscrição presencial, nestes casos excepcionais, serão realizadas das 8h às 12h, nos dias 21, 23 e 25 de setembro do corrente ano.

Os estudante também poderão se comunicar com a equipe do Campus por meio dos contatos por redes sociais e e-mails:

e-mail: coaes.mo@ifrn.edu.br

Instagram: https://www.instagram.com/ifrnmossoro

Facebook: https://www.facebook.com/ifrnmossoro