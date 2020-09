Quadrilha entra em confronto com a PM na região de Patos e seis terminam mortos

Bando fortemente armado tinha sitiado a cidade de Coremas e explodido os caixas eletrônicos na madrugada de quarta-feira, dia 16, Neste sábado, a quadrilha foi localizada em Catingueira, na região de Patos e seis terminaram mortos em confronto com a Polícia Militar

Uma numerosa quadrilha de assaltantes atacou a agência do Banco do Brasil na cidade de Coremas, quarta-feira 915) desta semana, no Alto Sertão da Paraíba (PB).

Com apoio de um helicóptero, o bando foi cercado, teve troca de tiros, seis morreram, um está foragido, e a PM recuperou o dinheiro roubado, apreendeu carros e armas usados no assalto.

O trabalho da Polícia teve no comando o coronel Campos. Num primeiro momento, dois veículos usados pela quadrilha para assaltar o Banco do Brasil foram apreendidos.

Com apoio do helicóptero Acauã, a quadrilha foi localizada e cercada. Neste sábado, 19, a quadrilha foi localizada no município de Catingueira, que fica perto de Patos (PB).

No confronto, seis suspeitos foram baleados e levados numa carroceria de uma viatura policial para Patos, onde todos já chegaram sem vida. Um sétimo está no mato.

O comandante Campos destacou que no confronto, não teve policial ferido. Acrescentou que foram recuperado mais um veículo usado no assalto: uma Frontier branca.

O comandante destacou também que foram apreendidos as armas e o dinheiro roubado do Banco do Brasil foi recuperado. Ele diz que o helicóptero continua em diligência.

Os corpos estão sendo levados para o IML da Paraíba, onde vão passar por exames e será feito um trabalho de identificação oficial de todos. Estas informações serão anexadas a investigação sobre o assalto ao Branco do Brasil de Coremas.

O assalto em Coremas

A Policia Militar relatou que a quadrilha fortemente armada invadiu a cidade durante a madrugada, sitiou os policiais que lá residem e alguns que trabalham, e assaltou a agência do Banco do Brasil usando explosivos. Espalharam terror na cidade.