O prefeito do município de Severiano Melo, Dagoberto Bessa, convocou os candidatos a prefeitura e à câmara municipal para juntos assinarem um termo, por meio do qual se comprometam a não realizar ações de campanha que promova aglomerações na cidade.

De acordo com o vídeo divulgado pelo gestor, o termo de compromisso deve ser assinado no cartório municipal, às 15h desta sexta-feira (25).

“Peço de coração a todos os candidatos do nosso município, que possamos deixar de lados as diferenças pessoais e políticas, em prol do bem estar da população da nossa amada Severiano Melo”, disse.

Dagoberto também pediu que a população continue com as medidas protetivas para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Severiano Melo tem registro de dois óbitos recentes provocados pela covid-19. Os casos causaram grande comoção nos moradores da cidade.