Parque Municipal recebe baobá em homenagem a Vingt-un Rosado; Se estivesse vivo, o criador da Coleção Mossoroense e grande entusiasta da cultura do Rio Grande do Norte estaria completando 100 anos nesta sexta feira (25). O plantio foi realizado dentro da programação da Festa da Liberdade, cujas ações comemorativas seguem até o dia 30 deste mês.

Hoje, dia 25, se vivo estivesse, Vingt-un Rosado estaria completando cem anos. Em comemoração à data, o Parque Maurício de Oliveira recebeu uma árvore de baobá.

O plantio foi realizado dentro da programação do centenário, cujas ações comemorativas seguem até o dia 30 deste mês.

O baobá é uma árvore milenar, que representa a resistência, e representa todas as culturas. “A resistência e a representatividade da cultura para nós é o que é Vingt-un Rosado”, destacou Eriberto Monteiro, editor da Coleção Mossoroense.

O momento do plantio do baobá contou com a presença de membros da família de Vingt-un Rosado e da apresentação do esquete sobre a vida do professor.

“Nós estamos agradecidos e emocionados por todas essas homenagens que a cidade de Mossoró está fazendo para Vingt-un Rosado. Ele é muito merecedor, pois passou a vida amando essa terra. Crescemos vendo nosso pai e nossa mãe amarem esta cidade”, destacou Lúcia Helena Rosado, filha de Vingt-un.

A programação segue no final de semana com visitas do ator ao Teatro Dix-huit Rosado, à Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e ao local onde era sua residência e hoje funciona o restaurante Deguste.