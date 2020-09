Allyson inicia campanha com caminhada nos bairros e comunidades rurais

O primeiro dia de campanha eleitoral foi bastante movimentado em Mossoró. O candidato a prefeito de Mossoró e Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) visitou Mercado Público e comunidades rurais no domingo (27), e nesta segunda-feira, dia 28, andou pelas ruas do bairro Santo Antônio.

Acompanhado do vice o empresário Fernandinho (PSD), Allyson visitou no domingo os comerciantes do Mercado Público do Alto da Conceição. À tarde, os candidatos visitaram as comunidades rurais Sítio Chafariz, Assentamento Lorena, Santana, Olho D'Água e Maísa. Nesta segunda-feira, Allyson esteve no bairro Santo Antônio.

Allyson é natural do Sítio Chafariz, zona rural de Mossoró. Concorre pela primeira à Prefeitura de Mossoró. Foi eleito Deputado Estadual em 2018 com 20.228 votos, sendo o eleito mais votado em Mossoró.

"Apresentamos a população os nossos projetos para mudar Mossoró. Cada abraço e apoio que recebemos nas ruas por onde passamos é motivação para seguirmos nossa caminhada em busca de uma cidade para todas as famílias", afirmou Allyson.





Por onde anda os candidatos neste dia 28 de setembro

A candidata Rosalba Ciarlini, do PP, informou através de sua assessoria que nesta segunda-feira, 28, está cumprindo agenda administrativa em Natal. O candidato Ronaldo Garcia, do PSOL, também está em Natal resolvendo questões de saúde. A candidata Irmã Ceição, do PDT, também foi à Natal conversar com o candidato do presidente Bolsonaro a prefeito de Natal.

A candidata Isolda, do PT, visitou o Mercado do Alto da Conceição, depois esteve com empresários e no final da tarde vai realizar plenária com lideranças do partido na Juvenal Lamartine. O candidato Allyson Bezerra esteve no bairro Santo Antônio no horário da Manhã e no Planalto 13 de Maio à tarde.