Região de Mossoró está com ocupação de 50% nos leitos de UTI Covid-19

O Rio Grande do Norte possui 69.013 casos confirmados para a Covid-19 na manhã desta terça-feira (29).

De acordo com a subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), os casos suspeitos somam 35.880 e descartados 141.365, óbitos 2.384 (7 novos registrados, sendo que nenhum ocorreu nas últimas 24 horas) e 319 permanecem em investigação.

Na manhã desta terça-feira, a ocupação geral de leitos críticos era de 40%. Os dados regionais mais recentes mostram a ocupação de 50% nas regiões Oeste e Mato Grande, 38% na região Metropolitana de Natal, 40% em Pau dos Ferros, 37% no Seridó, 45% no Potengi/Trairi e nenhuma ocupação no Agreste.

O total de internamentos, de casos confirmados e suspeitos, em leitos críticos e clínicos públicos e privados é de 240 pacientes. A fila de regulação tem 4 pacientes para leitos críticos, 4 para leitos clínicos e 10 aguardando transporte sanitário.

TRANSMISSIBILIDADE

Os dados epidemiológicos sobre a Covid-19 registram que a taxa de transmissibilidade geral no RN é de 0,78. Nos últimos 15 dias a média é de 0,87. Esta taxa avalia a possibilidade de transmissão do vírus de uma pessoa doente para outra.

Segundo levantamento realizado diariamente, nas regiões do Estado a taxa está assim distribuída: Agreste, 0,86; Oeste, 1,00; Mato Grande, 1,31; Seridó, 1,02; Trairi/Potengi, 1,15; Alto Oeste, 0,92; Metropolitana, 1,07; e Vale do Açu, 1,02.