Governo do RN conclui pagamento dos servidores do Estado nesta quarta, 30

Recebem amanhã todos os servidores lotados em pastas com recursos próprios, além do funcionalismo que recebe acima de R$ 4 mil (valor bruto), que terá os 70% restantes do salário depositado no início da manhã; Os outros 30% foram adiantados no dia 15, além do salário integral de quem ganha abaixo de R$ 4 mil e as categorias da saúde e segurança.