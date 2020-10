Se eleito, Allyson diz que vai zerar a fila de cirurgias eletivas em seis meses

O candidato a prefeito de Mossoró Allyson (Solidariedade) declarou durante caminhada nesta quinta-feira (01), no bairro Barrocas, que em sua gestão vai zerar a fila de cirurgias eletivas em seis meses.

"Vamos fazer o Mutirão da Saúde para zerar em seis meses a fila das cirurgias eletivas na cidade de Mossoró. É compromisso meu. Nós sabemos como fazer. É compromisso de mudar! Hoje pra se fazer cirurgia passam meses, anos e não conseguem. Mudar porque pra se conseguir uma consulta tem que ir pra UBS de madrugada", afirmou ele.

Allyson reforçou que conhece a realidade do povo, principalmente, na área da saúde. "Eu quero ser prefeito para governar para o povo. Isso que é mudar. Estou preparado para ir em cada debate, se possível, em cada esquina, para ir no Paredões, Santo Antônio e discutir o melhor para Mossoró", ressaltou o candidato que é engenheiro civil formado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).

Nesta quinta-feira, Allyson também realizou caminhada no bairro Aeroporto II. Nesta sexta-feira (02), o candidato estará nos bairros Belo Horizonte, Pintos e Vingt Rosado.

Cirurgias eletivas

Na atual gestão, as cirurgias eletivas ficaram paradas por 11 meses em 2017. As cirurgias eletivas que foram autorizadas pelo Governo do Estado e Prefeitura de Mossoró no período de 2018 até setembro de 2019 não foram pagadas aos três hospitais de Mossoró pela contratante, no caso, a Prefeitura Municipal de Mossoró. Por esta razão, existe filas por cirurgias eletivas em Mossoró.