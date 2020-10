Aulas de reforço do UGB revisam conteúdo para o Enem gratuitamente

O Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB/FERP) está oferecendo aulas para os estudantes do ensino médio sobre assuntos da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As aulas de reforço do UGB são realizadas desde a primeira semana de outubro e seguirão sendo veiculadas online através da página no YouTube da instituição até o final de novembro. As aulas acontecem de segunda a sexta no período da tarde.

O projeto do centro universitário tem as aulas ministradas sempre ao vivo por estudantes de cursos de graduação do UGB, orientados por professores e coordenadores de curso. O objetivo da iniciativa é o de ofertar aos alunos de escolas da rede pública de ensino aulas adicionais, por conta do período de pandemia, para servir de reforço para os jovens.

“Essa é uma ótima oportunidade para todos aqueles que farão o Enem e também para aqueles que estão tendo aulas virtuais, porém estão com dificuldades em relação a alguma matéria. Teremos também momentos de orientação profissional e de carreira, além de um trabalho motivacional com os jovens”, destacou a Pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcantara.

Aulas de reforço do Enem UGB

Serão ao todo 12 disciplinas e as aulas acontecerão no período da tarde, de segunda a sexta-feira. Os alunos terão aulas de Matemática, História, Redação, Inglês, Português, Literatura, Geografia, Filosofia, Sociologia, Física, Biologia e Química.

As aulas, que serão ministradas por estudantes monitores, orientados por professores e coordenadores dos cursos, acontecerão das 16h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.