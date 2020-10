"Era um sonho e agora uma realização”, diz a diretora da Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado

A Governadora Fátima Bezerra realizou, na manhã desta quarta-feira (7) a vistoria da reforma na Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado, em Mossoró.

A unidade é uma das 40 escolas, em 32 municípios do estado, que estão passando por obras de reforma e ampliação, através do projeto Governo Cidadão, com um investimento total de R$ 87 milhões. Somente na reforma da Governador Dix-Sept Rosado o investimento é de 2,3 milhões.

A escola estava interditada pelo Corpo de Bombeiros desde 2018 e teve as obras iniciadas praticamente do zero. A ação conta com a parceria da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec) e recursos viabilizados pelo Banco Mundial.

“Graças a Deus nós temos agora uma nova escola. A escola passou por uma reforma muito consistente e, se Deus quiser, a partir de janeiro ela estará a altura de receber, com toda dignidade, os estudantes e os nossos professores e servidores da educação”, disse a governadora Fátima Bezerra.

A Governador Dix-Sept Rosado, localizada no bairro Bom Jardim, é uma das escolas públicas mais tradicionais de Mossoró e aguardava uma reforma há mais de 20 anos.

Ao fim da obra a escola vai contar com 12 salas de aula, biblioteca, sala multifuncional, sala do Mais Educação, três laboratórios, sala de professores, coordenação e diretoria, além de depósitos, almoxarifado, banheiros de funcionários e alunos, circulação e recreio cobertos e quadra poliesportiva mais acessibilidade.

A diretora da escola, Raimunda Cavalcante, disse falou sobre a felicidade em ver a obra concretizada.

"Era um sonho e agora uma realização. Nós atendemos a mais de 10 comunidades, além da zona rural. Temos uma história. A competência dos nossos professores eu não posso deixar de enaltecer. Geralmente, Fátima, nós temos na faixa de 20 a 27 alunos aprovados nas universidades públicas, inclusive, duas meninas em medicina. Quer dizer, graças ao empenho da equipe pedagógica e dos professores. Eu quero aqui agradecer em público”, disse a diretora.





Desde o início de 2019 que o Governo Cidadão realiza um trabalho intenso para destravar as obras e resolver problemas herdados, que vão desde erros em projetos até problemas com regularização fundiária das edificações.

A Governadora ainda lembrou que há uma outra escola em Mossoró, na comunidade Maisa, também em curso de obras, com previsão para ser entregue até o final do ano.

A visita foi acompanhada pelos secretários Fernando Mineiro (Segri/Governo Cidadão) e Iris Oliveira (Sethas), a secretária-adjunta do Gabinete Civil Socorro Batista, a subsecretária de trabalho da Sethas Samanda Alves e o diretor da 12ª Diretoria de Educação e Cultura Jadson Arnaud, além de professores e servidores da escola.