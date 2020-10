Cláudia Regina retoma projeto de revitalização dos Mercados Públicos

Em agenda na noite desta quinta-feira (7), no bairro dos Paredões, Cláudia Regina resgatou o projeto de revitalização e reforma dos mercados públicos de Mossoró, principalmente aqueles que estão localizados nos bairros e que abastecem as diversas regiões da cidade.

“Tenho percorrido os bairros diariamente e, hoje, eu chego aqui aos Paredões e me deparo com um problema recorrente que é o abandono dos mercados públicos. Os mercados são um dos equipamentos mais importantes para os bairros porque neles estão a comercialização dos alimentos e também o negócio do pequeno empreendedor local. No meu Plano de Governo dei prioridade à reforma das estruturas para o feirante e para a população, que possa ter garantida segurança e qualidade na convivência desses espaços”.

O primeiro compromisso de campanha da Coligação Juntos por Mossoró foi um adesivaço em frente à Cobal, um mercado central que abastece a cidade.

Na ocasião, a candidata a prefeita Cláudia Regina e o candidato a vice, Dr. Daniel Sampaio, conversaram com os feirantes e os compradores no intuito de construir um plano de gestão que atenda às reais necessidades da população.