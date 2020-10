Usuários de Pau dos Ferros e Alexandria voltam a ter serviços do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) reinicia nesta terça-feira (13) os atendimentos ao público nas cidades de Alexandria e Pau dos Ferros. Com essa retomada, já são 17 unidades do Detran com atendimento presencial em funcionamento.

A unidade de Alexandria reabrirá no horário das 7h às 13h para serviços de Vistoria Veicular e vai acontecer nas segundas, quartas e sextas-feiras.

Em Pau dos Ferros, onde a Central do Cidadão já funcionava para apoio das atividades do Sine e do Itep, serão retomados os atendimentos para serviços de Vistoria de veículos e despachante oferecidos pelo Detran. A unidade funciona das 7h às 13h.

O Detran segue o plano de retomada gradual e planejada dos atendimentos em seguimento aos protocolos de controle do Coronavírus.

As unidades e serviços têm sido reativados progressivamente e os atendimentos são restritos para quem realizou o agendamento prévio no site www.detran.rn.gov.br, no ícone “Agendamentos”, disponível na página inicial.