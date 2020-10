RN tem 73.143 casos confirmados e 2.423 óbitos provocados pela Covid-19

A Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) divulgou nesta terça-feira (13) os dados atualizados da Covid-19 no Estado.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, há hoje 73.143 casos confirmados e 2.423 óbitos provocados pela doença, tendo três ocorrido nas últimas 24h.

Há ainda 42.044 casos suspeitos e 157.511 descartados e 52.793 inconclusivos, além de 404 óbitos em investigação.

Quanto à taxa de ocupação de leitos exclusivos Covid-19, são 183 pessoas internadas no estado, sendo 148 no serviço público e 35 na rede privada. Do total, 97 estão em leitos clínicos, 37 em leitos semi intensivos e 47 em UTIs.