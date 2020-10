Rosalba fala em construir UPA no bairro Santa Delmira

Cumprindo agenda no bairro Santa Delmira, na tarde desta terça-feira (13), a candidata à reeleição, Rosalba Ciarlini, e o vice, Jorge do Rosário, visitaram comércios e conversaram com moradores do bairro. A candidata falou do projeto de construir uma UPA para a região.

“Desde quando construímos a primeira UPA, o planejamento era ter uma em cada região de Mossoró. Agora só falta uma, a daqui e esse é um compromisso da Rosa com vocês porque sei que é possível”.

Rosalba também aproveitou o momento para apresentar as ações realizadas na região no bairro como recuperação de ruas, saneamento básico, iluminação de led e a construção da quadra de basquete onde é realizado um importante projeto social, que está em fase de licitação, viabilizada pelo Finisa.

“Quero continuar esse trabalho pra dar encaminhamento especialmente ao saneamento básico não só para o Santa Delmira, mas também Parque das Rosas, Redenção, Integração e os demais”.

Depois de caminhar junto aos moradores Rosalba e Jorge desfilaram em carro aberto recebendo o apoio dos moradores.

A aposentada Severina Ferreira da Silva e filhos festejaram quando a candidata desceu do carro para a cumprimentá-los. “A gente vota nela porque sabe que ela faz por nós”, disse.

O encerramento da caminhada, o vereador Rairon Alves (PSDB) , morador do bairro, lançou a candidatura. “Vamos todos com Rosalba e Jorge lutar por uma Mossoró cada vez melhor”.

Outros candidatos a vereadores também participaram: Geovani da SBC (MDB), Rosa da Maísa (Cidadania), Francisco Barros (PR), Roberto Barreto (Cidadania), Marquinho do Povão (MDB), Damásio Leite (MDB) e Izabel Montenegro (MDB).