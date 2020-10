Candidato a vereador está entre os presos por ataques a carros fortes

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 14/10, em duas cidades do interior do Rio Grande do Norte, a 2ª fase da Operação Sombra, que visa desarticular organização criminosa suspeita de assaltar carros-fortes na região do Seridó.



Cerca de 30 policiais federais estão cumprindo cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Caicó e Ipueira.



Entre os presos levados pela Polícia Federal no início da manhã desta quarta-feira, 14, está o candidato a vereador pelo PL Jovani Medeiros de Araújo, do município de Ipueira.

As investigações vem sendo desenvolvidas ao longo dos últimos doze meses e apuram um total de seis ocorrências de ataques a veículos de transporte de valores ocorridos entre junho/2018 e julho/2019.



Os suspeitos hoje presos serão indiciados pelos delitos de organização criminosa, roubo qualificado e porte ilegal de arma de uso restrito.



O nome da operação Sombra remete a uma propriedade rural encravada no município de Jardim do Seridó, em local bem próximo de onde ocorreu um dos ataques da perigosa organização criminosa.

Parte do bando já foi preso no Estado da Paraíba. Na época, foi noticiado na imprensa da região que os criminosos de nome Uender Antão, Flabston Tairone e Mauro Félix, haviam sido presos e que a PF estava procurando outros criminosos.